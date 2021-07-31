Мевлют Чавушоглу поблагодарил Президента и народ Азербайджана

Bakı. Trend:

Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву, представителям государства, братскому Азербайджану, которые всегда поддерживают Турцию, так же как и сегодня во время этих пожаров. Сначала со мной связался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, затем позвонил Кямаледдин Гейдаров. Они сообщили, что по поручению Президента Ильхама Алиева хотят направить помощь Турции. После этого разговора в Турцию прибыли более 100 пожарных из Азербайджана. Мы рады, что наши братья думают о нас, проявляют солидарность в трудные времена. Хочу еще раз поблагодарить их за это.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью азербайджанским медиа во время поездки в зону бедствия.

"Я лично был свидетелем того, как азербайджанский народ, наши братья помогают героической Азербайджанской армии во время Карабахской войны. Мы гордимся азербайджанскими братьями. Мы - одна нация, два государства", - сказал министр.