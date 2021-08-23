В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД
БАКУ /Trend/ - С первого сентября крупные торговые центры и объекты общепита в Азербайджане смогут посещать и граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.
По его словам, граждане этой категории смогут посещать указанные объекты до конца сентября.
"С первого сентября эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила будут оштрафованы не они, а владелец объекта. С первого октября эти объекты не смогут посещать граждане, которые не получили две дозы вакцины от коронавируса", - сказал Гаджиев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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