В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД

БАКУ /Trend/ - С первого сентября крупные торговые центры и объекты общепита в Азербайджане смогут посещать и граждане, получившие первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, граждане этой категории смогут посещать указанные объекты до конца сентября.

"С первого сентября эти объекты будет запрещено посещать невакцинированным гражданам. В случае нарушения этого правила будут оштрафованы не они, а владелец объекта. С первого октября эти объекты не смогут посещать граждане, которые не получили две дозы вакцины от коронавируса", - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)