Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении 26 августа, в 22:20, с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

В настоящее время обстановка в этом направлении стабильная.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.