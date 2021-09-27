Победа в Отечественной войне Азербайджана была достигнута ценой крови наших шехидов – глава УМК

БАКУ /Trend/ - После 30-летнего ожидания славная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от вражеской оккупации.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде во время приуроченной ко Дню памяти церемонии поминовения в мечети Тезепир.

Он отметил, что эта историческая победа была достигнута ценой крови наших шехидов.

«Азербайджанский народ всегда высоко чтил и продолжает чтить светлую память своих шехидов. Мы сегодня помолились за упокоение их душ», – сказал глава УМК.

Он отметил, что этот день – повод для гордости каждого азербайджанца: «Азербайджанский народ 27 сентября 2020 года поднялся на справедливую борьбу для освобождения своих земель, которые на протяжении многих лет оставались под армянской оккупацией. Граждане Азербайджана, независимо от своего вероубеждения, отдали свои жизни за Родину, и сегодня мы с уважением чтим их светлую память, выражаем соболезнования их семьям, желаем исцеления раненым».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev