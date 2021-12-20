В Азербайджане открылась первая АЗС на дороге Горис-Гафан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первая автозаправочная станция (АЗС) открылась на азербайджано-армянской границе в Губадлинском районе.
Как сообщает Trend, АЗС находится в селе Эйвазлы Губадлинского района, на дороге Горус-Гафан.
В церемонии открытия принял участие президент азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.
Он отметил, что эта АЗС является международной.
"Наряду с азербайджанскими автомобилями, здесь будут заправляться транзитные иномарки", - сказал Абдуллаев.
(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Утвержден Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между Азербайджаном, Грузией и Турцией
Азербайджан выступает за ликвидацию совместными усилиями последствий гуманитарного кризиса в Афганистане - МИД
В Азербайджане на базе отделов образования создаются региональные управления образования - Распоряжение
В упаковочной промышленности Азербайджана есть предприятия, имеющие потенциал выхода на зарубежные рынки - исполнительный директор
В 2022 г. в мире особую актуальность обретут тенденции в сфере использования солнечных панелей - Wood Mackenzie
Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа - премьер-министр
За 25 секунд до крушения в вертолете не было никаких неисправностей – руководитель следственной группы
Азербайджану переданы записи «черного ящика» потерпевшего крушение вертолета Госпогранслужбы – Эльчин Мамедов
В 2021 году решения «Лаборатории Касперского» в среднем обнаруживали ежедневно 380 тысяч вредоносных файлов
Национальное информационное агентство Узбекистана присоединилось к медиаплатформе "Тюркский мир" (Turkic.World) (ФОТО)
Повышен размер пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за инвалидами I группы и детьми с ограниченными возможностями здоровья