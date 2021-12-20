В Азербайджане открылась первая АЗС на дороге Горис-Гафан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая автозаправочная станция (АЗС) открылась на азербайджано-армянской границе в Губадлинском районе.

Как сообщает Trend, АЗС находится в селе Эйвазлы Губадлинского района, на дороге Горус-Гафан.

В церемонии открытия принял участие президент азербайджанской Государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Он отметил, что эта АЗС является международной.

"Наряду с азербайджанскими автомобилями, здесь будут заправляться транзитные иномарки", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)