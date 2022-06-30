Как защитить волосы летом от солнца? (R)

Забота о волосах важна в любой сезон года. Основные принципы защиты волос в теплое время года: очищение, питание, увлажнение, восстановление. Сегодня мы поговорим об увлажнении и питании волос. Мезотерапия для волос – процедура, которая позволяет доставить в подкожный слой волосистой части головы необходимые микроэлементы, аминокислоты и витамины с целью восстановления их объема и качества. Нормальный рост волос могут обеспечить только здоровые волосяные луковицы, которым так необходимо питание и лечение.

Мезотерапия – это инъекционная процедура, которая предусматривает введение под кожу специальных косметических коктейлей. В них добавляют лечебные препараты, витамины, микроэлементы и другие компоненты, способствующие восстановлению волос. Благодаря прицельному введению препарата, а также эффекту иглотерапии такая процедура обеспечивает высокую эффективность. Ее применяют даже при алопеции.

Эффективность мезотерапии для кожи головы обусловлена уникальным составом мезококтейля, который используется во время процедуры. Попадая в кожу головы, он активизирует естественные процессы регенерации кожи, а также питает волосяные фолликулы.

Процедура проводится по медицинским показаниям и в целях улучшению качества волос. Она подойдёт тем, у кого наблюдается повышенное выпадение волос и проблемы с кожей головы: сухость, перхоть, зуд. Процедура также помогает улучшить качество волос: делает их более плотными и упругими, что предотвращает ломкость. Наилучшим образом на подверженные стрессам волосы воз­действуют витамины групп А, Е, С и В, а также микроэлемен­ты: кремний, кальций, цинк и медь. Чтобы активировать микроциркуляцию, кожу головы стимулируют с помощью специаль­ного коктейля, в составе которого могут содержаться группы поливитаминов, минералы и аминокислоты, гиалуроновая кислота, вещества, улучшающие кровообращение. Мезотерапия, которую выполняют профессиональные врачи, безболезненна и безопасна; даже не требует использования анестетиков, поскольку иглы очень тонкие, а их воздействие деликатное.

После процедуры внешний вид волос не страдает, пациент может возвращаться к привычному стилю жизни. После процедуры не рекомендуется мыть голову в течение суток, а также избегать нанесения на кожу раздражающих агентов (например, лаков и красок для волос).

Мезотерапия является курсовой процедурой. Выбор препарата или их комбинации, а также схема лечения подбирается индивидуально для каждого пациента и зависит от диагноза и клинической картины заболевания.

К главному преимуществу мезотерапии для волосистой части головы относится быстрое и направленное действие непосредственно у корней волос. Благодаря этому в коже головы улучшается кровоток, а в клетках ускоряются обменные процессы. Спящие волосяные фолликулы активизируются и начинают расти, ускоряется рост волос, возвращается потерянный объем и нормализуется работа сальных желёз.

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