Абоненты Bakcell смогут приобрести eSIM онлайн (R)

Отныне абоненты Bakcell могут подать онлайн-заявку на получение eSIM. Компания Bakcell, впервые запустившая технологию eSIM в Азербайджане, добавила очередное нововведение к этой услуге.

Чтобы приобрести новый номер eSIM онлайн, абоненты, у которых уже есть активный номер Bakcell, могут посетить сайт esim.bakcell.com и заполнить необходимую информацию, такую как используемый номер Bakcell, номер, который они хотят приобрести (eSIM), имя и фамилию, номер удостоверения личности и FIN-код. После этого они получат номер eSIM, отсканировав специальный QR-код, отображаемый на экране.

Посетите esim.bakcell.com, чтобы проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию eSIM, или получить более подробную информацию об услуге.

Благодаря технологии eSIM, впервые представленной в Азербайджане компанией Bakcell, пользователям мобильных телефонов больше не придется использовать пластиковые SIM-карты. eSIM, являясь SIM-технологией нового поколения, предлагает новые возможности для подключения к мобильной сети Bakcell и упрощает использование услуг связи. Более того, благодаря eSIM можно использовать несколько номеров даже на смартфонах, поддерживающих только одну физическую SIM-карту.