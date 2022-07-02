Профессиональное образование - важная ступень в развитии экономики

БАКУ /Trend/ - Профессиональное образование - это важная ступень в развитии экономики.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Карамов на фестивале "Тайны одной профессий".

По его словам, профессиональное образование должно изменяться, развиваться и отвечать требованиям промышленности.

«В этой сфере наши основные цели состоят в развитии профессионального образования, расширении его охвата и в то же время в усилении материально-технической базы профессиональных учреждений. В прошлом году Барда порадовала нас открытием современного комплекса в данной сфере. В этом году в Джалилабаде будет открыто новое профессиональное учреждение. В настоящее время также идут значительные работы по открытию новых организаций и мастерских в Баку, Лянкяране, Сумгайыте, Габале», - добавил он.