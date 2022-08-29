Только в ASTHETIK LAB вы можете пройти комплексную диагностику кожи на инновационном аппарате Callegari Soft FX

В клинике эстетической косметологии ASTHETIK LAB вы можете проверить состояние вашей кожи на инновационном аппарате Callegari Soft FX, на котором за короткое время можно провести анализ состояния кожи и выявить все отклонения от нормы. Результаты аппаратной диагностики кожи представляются в наглядной цифровой или графической форме с указанием границ нормы.

Soft FX оснащен встроенным компьютером. Аппарат для диагностики кожи автоматически интерпретирует результаты тестирования и составляет персонализированные рекомендации по уходу за кожей и волосами. В отличие от своей предыдущей версии Callegari Soft Plus, Soft FX оснащен touch-screen и встроенной selfie камерой, которая позволяет произвести более эффективную диагностику лица, в список программ включена отдельная диагностика зоны декольте. Отчеты на аппарате вышли на новый уровень. Теперь можно отслеживать динамику по выбранным показателям (все данные клиента сохраняются в базе данных). Динамика показывается в графиках, фотографиях до и после, а также числовых показателях.

Посредством специальных датчиков аппарат определит: влажность, жирность рН (кислотно-щелочной баланс), эластичность кожи, уровень содержания меланина, фототип, стадию целлюлита, местную температуру кожного участка, биологический возраст кожи. Также аппарат проведет оценку параметров волос.

Клиника ASTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 800 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам: +994125555534, +994504000303