"Nar" завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем (ФОТО/ВИДЕО)

«Nar» завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем.

Стартовавший в регионах фестиваль, после Ленкорани, Сумгаита, Губы и Мингячевира завершился в столице Баку. На фестивале выступили Самира Эфенди, Азад Шабанов, Hiss, Рауф, Джин и DJ Kanan.

Параллельно этому, пользователи социальных сетей узнавали о последних новостях на страницах инфлюенсеров, выбранных в качестве официальных лиц фестиваля (Ирады Гадировой, Самиры Эфенди и Джафара Наджафова), участвовали в интересных конкурсах и выигрывали ценные подарки от «Nar».