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Азербайджан прикладывает огромные усилия для возрождения Карабахского региона

Азербайджан Материалы 9 декабря 2022 21:13 (UTC +04:00)
Азербайджан прикладывает огромные усилия для возрождения Карабахского региона

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Жан-Мишель Брюн
Жан-Мишель Брюн
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Азербайджан прикладывает огромные усилия для возрождения Карабахского региона.

Об этом сказал в пятницу Trend главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr" Жан-Мишель Брюн во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.

"Впервые я приехал в Агдам 21 мая прошлого года и увидел только разрушения. На сегодняшний день я впечатлен и очень счастлив, так как благодаря восстановительным работам Агдам, кажется, оживает", - сказал Брюн.

Он отметил, что в прошлом году посетил Агдамскую мечеть и даже поднялся на минарет.

"На данный момент Азербайджан реставрирует эту прекрасную мечеть. Также проводится большая работа по строительству инфраструктуры, жилья и дорог, прикладываются огромные усилия для восстановления замечательного Карабахского региона", - добавил исполнительный директор газеты.

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