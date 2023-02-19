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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

Азербайджан Материалы 19 февраля 2023 18:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек излечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 352 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 124 человека излечились, в настоящее время насчитывается 125 активно больных. Всего скончались 10 103 человека.

За последние сутки проведен 764 теста, всего на сегодняшний день - 7 513 868 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек
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