В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 14 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 20 человек излечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти не зарегистрировано.

Всего в стране выявлено 828 352 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 124 человека излечились, в настоящее время насчитывается 125 активно больных. Всего скончались 10 103 человека.

За последние сутки проведен 764 теста, всего на сегодняшний день - 7 513 868 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.