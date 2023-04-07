Yelo Bank предлагает надежные депозитные ячейки

В Yelo Bank есть надежное, безопасное и выгодное место для хранения ваших ценных вещей! Это депозитные ячейки, которые можно арендовать на срок до 12 месяцев.

Охраняемый депозитарий оборудован сигнализацией и системой противопожарной безопасности. Ячейки представлены в трех размерах: маленькие, средние и большие. Тарифы варьируются в зависимости от размера ячейки и срока аренды.

Отметим, что депозитные ячейки предназначены для безопасного хранения важных документов, золота, денег и других ценных вещей, которые вы храните дома. Информация в ячейках хранится в строгой конфиденциальности.

Использование депозитных ячеек Yelo Bank является надежным и разумным решением. Чтобы воспользоваться услугой, вы можете обратиться в Центральное отделение Yelo Bank по адресу: ул. Шемси Бедельбейли, 102. Подробнее: https://bit.ly/ydpzqt

Есть дополнительные вопросы по депозитным процентам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!