Азербайджан и Туркменистан обсудили увеличение грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Представители Агентства наземного транспорта министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и агентства "Туркменавтоулаглары" (Туркменавтотранспорт) при Кабинете министров Туркменистана обсудили вопросы, связанные с увеличением грузоперевозок и расширением сотрудничества, передает Trend в пятницу со ссылкой на "Туркменавтоулаглары".

Сообщается, что данные вопросы были обсуждены в онлайн-режиме во время очередного заседания Совместной комиссии по автотранспорту.

Отметим, что в нынешнем году Азербайджан и Туркменистан присоединились к протоколу e-CMR (электронная версия транспортной накладной), который поспособствует дальнейшей цифровизации грузовых перевозок, а также поможет странам более эффективно управлять растущим потоком товаров и транзитом по меняющимся маршрутам.