В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста – Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Как передает Trend, об этом в субботу сообщили в Генеральной прокуратуре.

В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича - избрана мера пресечения в виде ареста.