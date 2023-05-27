Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста – Генпрокуратура Азербайджана

Азербайджан Материалы 27 мая 2023 23:31 (UTC +04:00)
В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста – Генпрокуратура Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Как передает Trend, об этом в субботу сообщили в Генеральной прокуратуре.

В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича - избрана мера пресечения в виде ареста.

Лента

Лента новостей

Читать все новости