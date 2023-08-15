БАКУ /Trend/ - После протеста Главы пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизадев в X (Twitter) посольство Испании в России удалило провокационную публикацию против Азербайджана, передает Trend.

Напомним, что вчера посольство Испании в России объявило об оказании помощи армянским сепаратистам в Карабахе.

Посольство Испании в публикации в X (Twitter) заявило, что будет оказана финансовая и социальная поддержка 250 семьям.

Более того, в публикации госведомство использовало так называемый «флаг» карабахских сепаратистов.