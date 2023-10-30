Азеркосмос подписал новый договор с Türksat

БАКУ /Trend/ - Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) подписало новый договор с турецким оператором спутниковой связи Türksat.

Как передает Trend, об этом сообщил "Азеркосмос".

Согласно договору, спутниковый оператор Türksat будет использовать мощности телекоммуникационного спутника Azerspace-2 в проектах, связанных с передачей спутниковых данных в Африканском регионе.

Отметим, что ОАО "Азеркосмос" заинтересован в разработке программ по наращиванию потенциала космических исследований.

В настоящее время “Азеркосмос" управляет 3 спутниками и стремится создать более взаимосвязанный, развитый и безопасный мир для будущих поколений.

ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.