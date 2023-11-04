Открытие Зангезурского коридора необходимо для раскрытия потенциала региона - грузинский политолог (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор, а также открытие всех коммуникаций, представляют собой необходимость для развития региона и раскрытия его потенциала.

Об этом сказал в субботу Trend, грузинский политолог Гела Васадзе.

Отвечая на вопрос о пользе для региона отрытия транспортных коммуникаций, политолог ответил, что это невозможно без заключения мирного договора, поскольку эти два аспекта взаимосвязаны.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой, проходящего через территорию Армении. Этот проект появился в ходе договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России по итогам Второй Карабахской войны 2020 года.

Одним из элементов соглашения подтверждалась готовность Армении обеспечить безопасность транспортной связи с Нахчываном, способствуя свободному передвижению людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

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