Заявление АЗЕРТАДЖ о необоснованной депортации его сотрудника из Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ - Франция, позиционирующая себя в мире как глашатай свободы слова и демократии, тем не менее не отказывается от совершения действий, препятствующих деятельности журналистов, их преследования, оказания давления или угроз. Так, сотруднику АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, командированной в Новую Каледонию, был запрещен въезд в эту страну, несмотря на наличие визы. Мало того, она была задержана на сутки в отделении полиции и выслана из страны как «нежелательное лицо». Естественно, что ей не разрешили въезд в страну именно по причине того, что она приехала из Баку. Потому что французское государство всеми средствами пытается ограничить распространение фактов о борьбе за свободу и независимость, которая усиливается в Новой Каледонии и других колониях Франции. Именно из-за этого нашему сотруднику был запрещен въезд в Новую Каледонию в преддверии митинга, который должен был состояться 5 декабря. То, что сотрудник АЗЕРТАДЖ находится под надзором полиции и под ее наблюдением до посадки на самолет, свидетельствует о том, что это задание было дано непосредственно французским государством. Это является еще одним проявлением коварных намерений Франции, которая не отказывается от колониальной политики.

В полиции сообщили, что для въезда в Новую Каледонию требуется специальная виза. Однако представитель правительства Новой Каледонии также сообщил о возможности въезда в эту страну по шенгенской визе. Именно поэтому авиакомпания AirCalin (Новая Каледония), разрешив сотруднику AЗЕРТАДЖ вылететь из Сингапура в эту страну, не помешала ей сесть в самолет. Согласно правилам, виза каждого пассажира проверяется перед вылетом в страну назначения, а затем гражданину разрешают пройти на борт самолета. Однако на границе полиция под другим предлогом назвала это незаконным и привела разные «аргументы». Полиция даже пригрозила арестом сотруднику АЗЕРТАДЖ и потребовала покинуть страну. Не удовлетворившись этим, полиция Новой Каледонии, депортировала нашего корреспондента и отправила в Сингапур в качестве транзитной страны с пометкой «нежелательное лицо», направила письмо в аэропорт этой страны и потребовала держать ее под наблюдением. Однако официальные лица сингапурского государства сочли это необоснованным и отказались держать задержанную под контролем.

АЗЕРТАДЖ расценивает данное обстоятельство как ограничение журналистской деятельности, свободы слова и выражения мнений, недопущение выполнения журналистами своих обязанностей и проявление жестокого поведения по отношению к ней и резко осуждает это. Франция, введя эти ограничения в отношении нашей журналистки, угрожая ей и демонстрируя поведение как в отношении к жестоким преступникам, наглядно продемонстрировала свое истинно враждебное отношение к фундаментальным правам человека и свободе слова на государственном уровне.