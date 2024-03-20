В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск азербайджанской армии, в Отдельной Общевойсковой Армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военных оркестров прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали о торжественном праздновании прихода весны, истории традиций Новруза, отметив, что народ и государство высоко чтят праздник Новруз, являющийся одной из национально-духовных ценностей нашего народа.

Было отмечено, что поздравление Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с праздником Новруз с Площади Победы в городе Ханкенди вызвало душевный подъем у личного состава азербайджанской армии, как и у всего нашего народа.

На мероприятиях, проводимых в воинских частях на освобожденных от оккупации и других территориях в целях популяризации национально-духовных ценностей, повышения боевого духа и патриотизма, личному составу были переданы поздравления главы нашего государства и министра обороны.

Были представлены концертные программы с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова и Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона.

Отметим, что для сохранения здоровья военнослужащих, предотвращения случаев заражения личного состава респираторными вирусными инфекциями, праздничные мероприятия в воинских частях азербайджанской армии проводятся в закрытом режиме.

В рамках мероприятий личный состав так же побывал на могилах шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов, поинтересовались их нуждами и пожеланиями, преподнесли подарки по случаю праздника.

На встречах было особо отмечено, что наше государство всегда высоко чтит память шехидов, их семьи и близкие окружены вниманием и заботой.