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Повышение уровня Куры привело к разливу рек на некоторых открытых участках

Азербайджан Материалы 26 мая 2024 19:32 (UTC +04:00)
Повышение уровня Куры привело к разливу рек на некоторых открытых участках

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате продолжающихся в ряде районов страны ливневых дождей, а также проливных дождей, наблюдаемых в бассейне реки Кура в соседней Грузии, на некоторых открытых участках произошел разлив рек, однако никакой угрозы населенным пунктам не зафиксировано.

Об этом Trend сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Было отмечено, что на горячую линию МЧС «112» не поступало никаких обращений в связи с опасной ситуацией. В настоящее время МЧС держит ситуацию под полным контролем.

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