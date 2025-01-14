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Продолжаются работы по устранению технической неисправности на платформе Shah Deniz Alpha - bp

Азербайджан Материалы 14 января 2025 21:13 (UTC +04:00)
Продолжаются работы по устранению технической неисправности на платформе Shah Deniz Alpha - bp
Фото: EPP Group

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/ Trend/ - Продолжаются работы по устранению технической неисправности на платформе Shah Deniz Alpha в азербайджанском газовом месторождении «Шах Дениз», сказали во вторник в ответ на запрос Trend в компании bp Azerbaijan.

«На данный момент обновлений нет — работа по устранению технической проблемы все еще продолжается»,- заявили в компании.

Отметим, что обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал.

«По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена. Все находящиеся на платформе сотрудники в безопасности, экологического воздействия не зафиксировано. Все морские объекты, включая платформу SDA и трубопровод, также находятся в безопасном состоянии», — сказали ранее в компании.

Как отметили в bp, в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и возобновлению нормальной работы в максимально короткие сроки.

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