Ашхабад и Баку расширят сотрудничество в энергетике – туркменский газ готовится к отправке в Европу?

Эльмира Таривердиева

В совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в официальным визитом в Баку, заявил о планах по расширению сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

По его словам, страны используют все возможности для реализации совместных новых проектов с целью диверсификации энергетических и транспортных потоков и устойчивого развития своего потенциала.

Одним из важных проектов, который бы позволил диверсифицировать энергетические потоки из Туркменистана, может стать Транскаспийский трубопровод, по которому туркменский газ пойдет в Европу через территорию Азербайджана и Турции.

Вокруг вопроса строительства Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ начнет свой путь в Европу, всегда было много спекуляций, особенно после того, как перспективы его строительства приобрели реальные очертания.

Много лет Туркменистан не был готов начать масштабные поставки своего газа на запад через территорию Азербайджана и дальше по трубопроводу TANAP, который инициирован Баку и Анкарой. Однако сегодняшняя геополитическая ситуация, сложившаяся в регионе, делает диверсификацию поставок туркменского газа необходимым элементом экономической безопасности страны.

Транскаспий - проект, одинаково выгодный и Азербайджану, и Туркменистану, несмотря на множество спекуляций в прессе на тему мифической конкуренции двух стран на газовом рынке. На деле никакой конкуренции нет.

Газ, который пойдет по "Южному газовому коридору" с азербайджанского месторождения "Шах Дениз", уже имеет своих конкретных покупателей и под него заключены контракты на долгие годы вперед. Туркменский же газ может помочь "Южному газовому коридору" стать более масштабным, а значит более прибыльным проектом, имеющим важнейшее значение для энергетической безопасности Европы. Тут Баку ничего не теряет, а только приобретает, учитывая транзитные тарифы на углеводороды, проходящие по его территории, и не только. Долевое участие в проектах TANAP и TAP также позволит получить Баку прибыль от транзита газа. Кстати, к "Южному газовому коридору" позже может присоединиться и Иран, который также хочет выйти на европейский газовый рынок.

Смешными выгладят предположения армянских СМИ и некоторых российских «экспертов» о возможности создания новых маршрутов для иранского и туркменского газа через Армению. Во-первых, ни у одной из сторон нет желания и лишних средств, чтобы начинать с нуля строить газовую инфраструктуру для того, чтобы построить более длинный, более дорогостоящий и менее безопасный путь в Европу, когда существует вполне реальный "Южный газовый коридор" с прозрачными схемами транзитных операций и реальными инвесторами. Во-вторых, связываться с Арменией, которая является безвольным придатком России, когда главной целью ЕС является уход от монополии Москвы на газовом рынке, никто не станет.

Таким образом, не рассматривая безумные варианты, очевидно, что наиболее надежным и удобным путем для туркменского газа будет масштабируемый ЮГК, который и был спроектирован с тем расчетом, что в какой-то момент по нему пойдут бóльшие объемы газа, чем на первоначальном этапе.

Тот факт, что Ашхабад не так давно приступил к строительству газопровода "Восток-Запад", еще раз доказывает его намерение осуществить диверсификацию своих газовых поставок. Этот газопровод будет транспортировать газ от богатейших газовых месторождений через всю территорию страны на берег Каспия. Следующим шагом в создании газовой инфраструктуры может стать строительство Транскаспийского газопровода.

Что касается вопросов статуса Каспия, то как раз по вопросу строительства газовой инфраструктуры Ашхабад и Баку стоят на одной позиции - прокладка трубы между двумя странами и в их территориальных водах касается только этих двух государств, и строительство никак не затронет другие прикаспийские государства.

Что касается третьего участника этого формата – Турции, то Анкаре, так же как и Баку, в роли транзитера выгодно прохождение бóльшего количества газа по строящемуся трубопроводу TANAP, что, безусловно, повысит доход как Азербайджана, так и Турции за транзит углеводородов по их территории. Кроме того, реализация проекта Транкаспийского газопровода автоматически превратит Турцию в крупнейший европейский энергетический хаб, что важно для Анкары с геополитической и имиджевой точек зрения.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend