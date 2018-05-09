В Баку открылась выставка в рамках Всемирной конференции портов

9 мая 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду состоялось открытие выставки в рамках Всемирной конференции портов.

С азербайджанской стороны в церемонии принял участие гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской порт" Талех Зиядов.

В выставке принимают участие представители таких компаний и портов, как Гуанчжоу, "Казмортоансфлот", Eurodesign, Азербайджанское каспийское морское пароходство, Talesun, Paka Engineering, Pasha Bank, порт Осака, Bremenports и других.

Напомним, что в Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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