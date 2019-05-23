Счётная палата Азербайджана вернула свыше 6 миллионов манатов в госбюджет

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев текущего года Счётная палата Азербайджана вернула в государственный бюджет свыше шести миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Счётной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на встрече рабочей группы Международной организации высших органов аудита (INTOSAI).

По словам председателя, данная сумма была восстановлена в результате направления итогов аудиторских проверок в правоохранительные органы. В прошлом году таких случаев было девять, за счет чего в бюджет было возвращено 23 миллиона манатов.

Председатель добавил, что помимо этого были выявлены ошибки и недочеты в закупках инвентаря и незавершенные работы в различных ведомствах.

"Результаты двух проверок, проведенных с начала года, были направлены в правоохранительные органы, по ним возбуждены уголовные дела", - сказал Гюльмамедов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.