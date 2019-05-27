Облегчите проблемы с ликвидностью с овердрафтом от AccessBank!

27 мая 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- На вашем счету нет достаточно средств, но вам срочно нужны средства для оплаты? С предложениями AccessBank-а ноль на вашем счету - не так уже и плохо, сообщает Trend со ссылкой на банк.

С овердрафт мы можете приобрести деньги в нужный момент и в оперативном порядке, после чего с легкостью можете решить проблемы с ликвидностью.

В чем преимущество овердрафта? Речь идет кредитном продукте для корпоративных клиентов, у которых появилась временная потребность в денежных средствах. Овердрафт дает клиентам возможность осуществлять операции на суммы, превышающие баланс текущего счета. Лимит по продукту согласовывается в зависимости от оборота по клиентским счетам и предоставляется на 6-12 месяцев.

Клиент получает возможность многократного пользования лимитом овердрафта, полностью или частично, в течение всего срока договора. Выплата производится в автоматическом порядке, как только средства поступают на счет клиента.

AccessBank дает возможность клиентам, которые хотят воспользоваться овердрафтом, легкое оформление, беззалоговую выдачу, оплату только по процентам, начисленным на используемую сумму, неоднократное использование лимитом после выплаты долга.

Облегчите свой бизнес с AccessBank!

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