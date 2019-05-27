АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим

27 мая 2019 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В связи с проведением в столице финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА ОАО «АтаБанк» перейдет на усиленный режим работы, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В период с 27 мая по 1 июня следующие филиалы Банка будут работать в интенсивном режиме с 09:00-20:00 часов:

• Филиал "Баку": пр. Нефтяников, 67. Тел.: (012) 437 23 71, 437 23 72

• Филиал "Yeni Həyat": ул. З.Алиевой, 55. Тел.: (012) 598 22 94; 598 22 95

• Отделение «Сахиль»: ул. Пушкина, 9; Тел.: (+994 12) 598 11 36

Переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время важного спортивного мероприятия.

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