Правительство Казахстана утвердило межгосударственное соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали

БАКУ /Trend/ - Правительством Казахстана утверждено межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном в рамках проекта Транскаспийская магистраль, который реализуется с участием магистрального интернет-провайдера «AzerTelecom», соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью.

Соглашение, подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», в начале апреля текущего года было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. А 17 мая текущего года данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.

Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с Азербайджанской стороны компанией “AzerTelecom”, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – “Bakcell”, а с Казахстанской стороны телекоммуникационными операторами этой страны “Transtelecom” и “KazTransCom”. С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.

Проект Транскаспийская магистраль, осуществляемая в рамках программы “Azerbaijan Digital HUB” компании “AzerTelecom” предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой “Шелковый путь”) между Европой и Азией. Целью данного проекта является создание цифрового коридора от Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, и тем самым обеспечения транзита интернет-трафика в Центральную Азию и Китай.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы “Digital HUB” будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Южного Кавказа, Центральной Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов. Реализация проекта также внесет свой вклад в проект «Belt and Road Initiative» (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта “Belt and Road Initiative”

"AzerTelecom" - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом, и является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу “Azerbaijan Digital HUB” для превращения Азербайджана в цифровой центр региона, наряду с тем, что страна является энергетическим и транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в цифровой хаб для региона Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

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