В Азербайджане проходит международный саммит Monex Caspian

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках инновационного фестиваля InnoFest 30-31 мая 2019 года проходит международный саммит Monex Caspian, сообщает в четверг Trend.

Согласно стратегической дорожной карте, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, к 2025 году все предоставляемые азербайджанскими банками услуги должны оказываться в электронном формате.

Организация саммита Monex Caspian нацелена на развитие новых бизнес-возможностей в Азербайджане, укрепление связей сотрудничества и выявление последних тенденций.

В саммите, организованном при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает участие свыше 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей из порядка 50 стран мира.

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