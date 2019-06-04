В Азербайджане расширяется программа самозанятости (внрсия 2)

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БАКУ /Trend/ - В этом году десять тысяч семей в Азербайджане получат поддержку от государства для создания малых семейных хозяйств.

Об этом, как передает Trend, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции "Государство лучший партнер предпринимателя".

"В будущем планируется увеличить этот показатель до 15 тысяч", - сказал Бабаев.

Денежные средства и оборудование предоставляются семьям в рамках программы самозанятости. По словам министра, в прошлом году в ее шесть тысяч семей смогли подключиться к программе.

Как отметил министр, создание условий для самозанятости населения является одной из основных целей политики главы государства.

Далее Бабаев сказал, что реформы, проводимые в сфере социального страхования и налогов, уже дают плоды.

"За последние пять месяцев число заключенных трудовых контрактов превысило 95 тысяч. Более 70 процентов из них приходится на долю частного сектора", - сказал он.

Бабаев сказал, что это больше общего показателя за весь 2018 год.

Министр добавил, что с начала года, фонд заработной платы по стране увеличился на 17-18 процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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