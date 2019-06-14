Carlsberg Azerbaijan и Министерство экологии и природных ресурсов подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -12 июня крупнейшая пивоваренная компания в стране Carlsberg Azerbaijan подписала Меморандум о Взаимопонимании с Министерством Экологии и Природных Ресурсов Азербайджанской Республики. Меморандум подразумевает трехлетнее сотрудничество в области защиты окружающей среды с фокусом на кооперацию в области управления отходами. Меморандум был подписан на мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею пивоваренного завода Carlsberg Azerbaijan.

Немного истории: Завод был сдан в эксплуатацию в 1969 году и являлся одним из шести крупнейших пивоваренный предприятий в СССР. В 1997 году компания Груп Кастель приобрела завод и торжественное открытие с участием Национального Лидера Гейдара Алиева состоялось в 2000 году. В 2008 году завод стал частью Carlsberg Group.

Деятельность в области защиты окружающей среды является частью программы устойчивого развития Carlsberg Group «Цель 4 НОЛЯ: Вместе для Будущего», в рамках которой все компании Группы стремятся к реализации амбициозных целей в следующих направлениях: 0 углеродного следа, 0 потерь воды, 0 безответственного потребления алкоголя и 0 несчастных случаев. Отметим, что за последние 3 года Carlsberg Azerbaijan удалось снизить потребление природного газа на 34%, потребление воды на 43%, а электричества на 33%, в компании осуществляется раздельный сбор отходов.

Carlsberg Group является одним из пионеров в области усовершенствования технологий экологичной упаковки среди производителей товаров повседневного спроса. В 2018 году была запущена революционная упаковка для мультипаков SnapPack, позволяющая сократить использование пластика на 1200 тонн ежегодно, также ранее компания объявила о разработке экологичной бутылки из биоматериалов (Green Fiber Bottle). Кроме того, шведская пивоварня Фалькенберг, входящая в Carlsberg Group, является одной из первых углеродно-нейтральных пивоварен в мире.

Вячеслав Мальцев, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan: «Я очень рад, что в 50-летний юбилей нашего завода мы подписываем Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Министерством Экологии и Природных Ресурсов. Это символизирует связь нашей полувековой истории и правильного вектора развития компании в Азербайджане в будущем, основы которого мы сегодня закладываем».

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