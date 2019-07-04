SOCAR после ремонта приступила к экспорту своей нефти по Баку-Новороссийск

4 июля 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Госкомпания Азербайджана SOCAR, после перерыва на ремонт с марта по июль, возобновила прокачку нефти по северному маршруту экспорта - нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщает Trend cо ссылкой на заместителя начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

Как ранее сообщал Trend cо ссылкой на SOCAR, в третьем квартале планируется посредством этого нефтепровода отправить в Новороссийск, а оттуда на мировые рынки около 320 тысяч тонн нефти, по 80 тысяч тонн в июле и августе и более 160 – в сентябре.

Российская трубопроводная компания "Транснефть" сообщает, что общие планы на этот год по поставкам азербайджанской нефти по данному маршруту остаются без изменений - 1,3 миллиона тонн нефти.

В марте текущего года SOCAR остановила на плановый ремонт азербайджанский участок линии от Баку до пункта Ширвановка на азербайджано-российской границе.

По статистике "Транснефть", с начала года по март количество транспортированной по Баку-Новороссийск составила чуть более 249,5 тысячи тонн.

По информации Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2019 году Азербайджан планирует прокачать по трубопроводу Баку - Новороссийск 1,3 миллиона тонн нефти. Азербайджан транспортирует нефть по этому маршруту с 1997 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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