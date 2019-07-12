С начала года выплачено почти 230 тысяч манатов по обязательному автострахованию

12 июля 2019 15:31 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Рост убыточности ОСАГО негативно скажется на рынке страхования Азербайджана – глава Бюро
Политика 23 июня 2014 08:33
Число участников бюро по обязательному страхованию в Азербайджане достигло 15
Бизнес 18 апреля 2014 19:58
Объем выплат по ОСАГО в Азербайджане вырос на 4%
Бизнес 3 февраля 2014 20:29
Средний размер выплаты по ОСАГО для покрытия ущерба автомобилю в Азербайджане превысил $1,7 тыс.
Бизнес 9 января 2014 09:57
В 2013 году в Азербайджане зарегистрировано около 17 тыс. страховых случаев по ОСАГО
Бизнес 9 января 2014 09:35
В 2013 году в Азербайджане в обязательном порядке застрахованы свыше 911 тыс. автомобилей
Бизнес 7 января 2014 17:55
Лента новостей
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Казахстаном
Бизнес 16:22
Узбекистан увеличит экспорт газа на 15%
Энергетика 16:19
Кувейтские авиалинии начнут перелеты между Баку и Эль-Кувейтом
Экономика 16:17
В Грузии введены скидки для судовладельцев
Финансы 16:12
Французская Wilmotte Associes Architectes планирует участие в проектах SOCAR
Бизнес 16:12
В правила использования государственного флага Азербайджана вносятся уточнения
Политика 16:05
Zenith Energy установила систему Top Drive на суше Азербайджана
Энергетика 16:00
Британия допустила увеличение военного присутствия в Персидском заливе
Другие страны 15:59
В НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400
Турция 15:58