За полугодие Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало проекты на 82 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало аграрные проекты 719 фермеров общей стоимостью в 82,05 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на конференции, посвященной итогам первого полугодия.

По словам Алиева, 328 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 11,35 миллиона манатов, а также 391 фермеру были проданы 1432 единиц сельхозтехники. В целях приобретения необходимой для фермеров техники поставщикам были перечислены субсидии в размере 27,1 миллиона манатов. Также 236 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 12,67 миллиона манатов.

«Можно считать, что в аграрном секторе лизинговая деятельность полностью либерализована. Если в прошлом году сельхозтехника предоставлялась фермерам со стороны одного поставщика, то на данный число поставщиков выросло до 35», - отметил Алиев. Также председатель Агентства отметил, что на рынок могут войти как юридические, так и физические лица.

Председатель Агентства также сказал, что если в первой половине прошлого года была осуществлена продажа сельхозтехники на сумму 62,8 миллиона манатов, то в этом году за первые шесть месяцев показатель увеличился на 12 процентов до 70,7 миллиона манатов.

Помимо этого, Алиев отметил, что сезон сбора урожая завершился для фермеров без потерь. Это, по словам главы Агентства, осуществилось благодаря новому плану дислокации ООО «Агролизинг», а также благодаря увеличению числа частных фермерских комбайнов. Касательно последнего, Алиев отметил, что за отчётный период продажи комбайнов выросли по сравнению с прошлым годом в три раза.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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