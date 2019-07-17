За полугодие Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало проекты на 82 млн манатов

17 июля 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало аграрные проекты 719 фермеров общей стоимостью в 82,05 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на конференции, посвященной итогам первого полугодия.

По словам Алиева, 328 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 11,35 миллиона манатов, а также 391 фермеру были проданы 1432 единиц сельхозтехники. В целях приобретения необходимой для фермеров техники поставщикам были перечислены субсидии в размере 27,1 миллиона манатов. Также 236 фермерам были выданы льготные кредиты в размере 12,67 миллиона манатов.

«Можно считать, что в аграрном секторе лизинговая деятельность полностью либерализована. Если в прошлом году сельхозтехника предоставлялась фермерам со стороны одного поставщика, то на данный число поставщиков выросло до 35», - отметил Алиев. Также председатель Агентства отметил, что на рынок могут войти как юридические, так и физические лица.

Председатель Агентства также сказал, что если в первой половине прошлого года была осуществлена продажа сельхозтехники на сумму 62,8 миллиона манатов, то в этом году за первые шесть месяцев показатель увеличился на 12 процентов до 70,7 миллиона манатов.
Помимо этого, Алиев отметил, что сезон сбора урожая завершился для фермеров без потерь. Это, по словам главы Агентства, осуществилось благодаря новому плану дислокации ООО «Агролизинг», а также благодаря увеличению числа частных фермерских комбайнов. Касательно последнего, Алиев отметил, что за отчётный период продажи комбайнов выросли по сравнению с прошлым годом в три раза.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане завершается посевная кампания сахарной свеклы
Бизнес 16 июля 15:20
Афганистан заявил о желании заключения с Казахстаном меморандума на увеличение экспорта
Бизнес 13 июля 11:55
Культура фундука является важным источником дохода в Грузии
Бизнес 13 июля 11:51
Узбекистан реализует новые проекты в машиностроении
Бизнес 13 июля 10:31
В Наманганской области Узбекистана будет освоено более 8,000 г земли
Бизнес 12 июля 13:40
Узбекистан лишает ряд импортируемых товаров льгот по НДС
Бизнес 12 июля 13:40
Лента новостей
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 12:40
С начала года в Азербайджане родились 1238 близнецов и 36 тройняшек
Общество 12:37
SOCAR огласила объёмы поставок газа в Грузию
Энергетика 12:34
В Стамбуле прогнозируют землетрясение силой 7,5 балла
Турция 12:32
Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
Европа 12:30
В Азербайджане создан Центр по управлению заповедниками Госагентства по туризму
Туризм 12:27
SOCAR рассматривает два новых проекта для поставок газа в горные регионы Грузии
Энергетика 12:19
Узбекско-корейское СП закупит полипропиленовую нить
Тендеры 12:11
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит технику для строительных групп
Тендеры 12:11