Благодаря реформам аграрная сфера Азербайджана вступила в новый этап развития - минсельхоз (ВИДЕО)

27 июля 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одна из главных целей Президента Азербайджана Ильхама Алиева – развитие сельского хозяйства страны. В последние годы этой сфере уделяется большое внимание на государственном уровне.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал заведующий отделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов, сообщает Trend.

Он отметил, что по поручению главы государства, сельскому хозяйству и предпринимателям этой сферы оказывается материальная поддержка, предоставляются льготные кредиты. «Фермерам выделяются большие субсидии, они обеспечиваются техникой и другими средствами. Создаваемые в стране агропарки нацелены на достижение революционных результатов в развитии экспортного потенциала. Поэтому за прошедшие месяцы в производстве сельхозпродукции наблюдался большой рост. Бесспорно, производимая продукция обеспечивает продовольственную безопасность республики. С другой стороны, выходя на зарубежные рынки, фермеры получают большие доходы», - сказал завотделом министерства.

Гусейнов добавил, что Азербайджан в поисках новых рынков экспорта. «Шаги, предпринимаемые государством в этом направлении, уже дают плоды. Одной из сфер, которой, по поручению Президента Азербайджана, выделяются субсидии, является пчеловодство. Пчеловоды уже получают достаточную поддержку от государства. В результате проводимой работы возросло производство меда и в прошлом году потребности внутреннего рынка в меде были полностью обеспечены. Сейчас пчеловоды начали активно работать по поставкам азербайджанского меда на зарубежные рынки, что принесет еще больше валюты стране», - сказал завотделом министерства.

Он добавил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в аграрной сфере страны проводятся серьезные реформы. «Благодаря проводимым реформам аграрная сфера вступила в новый этап развития, и одной из главных целей этих реформ является поддержка в различной форме производства сельскохозяйственной продукции. Расширяются возможности более эффективного использования субсидий фермерами. Новые правила отражены в указе, подписанном главой государства, где предусматривается объединить многие виды субсидий и предоставлять их в единой форме. В связи с этим министерство сельского хозяйства приступило к широким просветительским работам. Государственные центры аграрного развития проводят встречи с фермерами, разъясняя новые правила, связанные с субсидиями», - сказал Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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