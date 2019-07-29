Самир Шарифов: Торговые связи - важное направление сотрудничества между Азербайджаном и Францией

29 июля 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Межправительственная экономическая комиссия Азербайджан-Франция оказывает поддержку дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в экономической, финансовой, гуманитарной и других сферах.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на встрече с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мером, которая состоялась в финансовом ведомстве.

Шарифов отметил, что рассматривается совместный проект в сфере транспорта, финансирование которого может осуществляться со стороны правительства Азербайджана и французских банков. Также министр добавил, в 2020 году в Свободной экономической зоне (СЭВ) Алят французские компании начнут свою деятельность.

Шарифов отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии разносторонних отношений между двумя странами. Помимо торговых связей, министр отметил, что в Азербайджане для французских компаний создана благоприятная среда для инвестиций в сфере производства. По его словам, французские компании используя связи с Азербайджаном, могут расширить продажи товаров и услуг в страны региона, что, по его словам, усилит конкурентоспособность французских компаний.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер в свою очередь отметил, что обе стороны обладают высоким потенциалом для развития отношений в различных сферах экономики и готовы выйти на следующий уровень сотрудничества. В частности, министр отметил, что Франция заинтересована в развитии совместных проектов в сфере энергетики, нефтегазового сектора, возобновляемых источников энергии, а также оборонной промышленности. Кроме того, Ле Мер отметил, что могут осуществляться совместные работы по реабилитации старых нефтегазовых месторождений с учётом минимизации выбросов в окружающую среду.

(Автор: Хейраддин Насирзаде, Кямаля Мамедлы)

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