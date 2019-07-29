Цифровой Мир Azercell в регионах страны

БАКУ/Trend /- "Azercell Telecom", стремящийся сделать новейшие тенденции глобальных информационно-коммуникационных технологий более доступными вступая в новую цифровую эпоху своей деятельности, в июле-августе запускает новый проект “Цифровой мир в регионах”, сообщает Trend со ссылкой на мобильного оператора.

На этот раз мобильный оператор, начиная с Нахичевани, посетит такие регионы, как Агдам, Барда, Тертер, Мингечаур, Евлах, Гянджа, Шамкир, Товуз, Газах, Шеки, Загатала, Исмаиллы, Шемаха, Габала, Гейчай, Сумгаит, Губа, Хачмаз, Гусар, Сабирабад, Ширван и Ленкорань, тем самым продолжая свою деятельность по повышению уровня цифровой грамотности в стране.

С целью ускорить интеграцию в мир технологий и расширения сети 4G по всей стране, только за последние полгода Azercell инвестировал 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате, было установлено 1007 новых станций LTE, а общее количество сайтов компании превысило 7000.

Будучи еще одной возможностью продемонстрировать свои технологические инновации, фестиваль ”Цифровой мир в регионах" ознакомит участников с разнообразием обновленных цифровых решений компании Azercell, преимуществам мобильных устройств, позволяющих сделать повседневную жизнь и работу человека более комфортной и эффективной. Здесь будут доступны новые цифровые продукты Azercell - приложения “Kabinetim", услуги "BuludCinema", "TelekomTv" , мобильные интернет-устройства и онлайн-база www.azercellim.com, тарифные пакеты “Serbest”, “GencOL” и “Sade” с возможностью экономии расходов на связь. В рамках мероприятия, которое пройдет под новым лозунгом компании “Создай свой цифровой мир”, будут организованы различные программы, конкурсы, интеллектуальные и развлекательные игры, а также вручены подарки участникам. На мероприятие также будут приглашены участники социальной кампании "İmzanı Tanıt", созданной по инициативе Azercell. Отметим, что призыв “İmzanı Tanıt”, который в короткие сроки создал резонанс в социальных сетях, отражает идею развития как предпринимательской среды в нашей стране, так и развития исторического и национального культурного наследия.

Кроме того, в рамках данного проекта “Мобильная стоматологическая клиника" и “Мобильная глазная клиника" Azercell организуют обследование и лечение детей, лишенных родительской опеки, нуждающихся семей и престарелых. В качестве подарка Azercell раздаст детям школьные принадлежности.

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