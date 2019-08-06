Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - это "окно в Европу" для Азии – МИД Турции

6 августа 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является для Азии "окном в Европу", сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, БТК - это один из важнейших транспортных проектов.

«БТК облегчит процесс транспортировки грузов из Китая в Европу», - сказал он.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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