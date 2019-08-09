Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 9 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 9 августа подорожала на 9,2905 маната, составив 2560, 9395 маната, унция серебра подешевела - на 0,1442 маната, до 29, 0480 маната, унция платины подорожала на 1,5725 маната, составив 1473, 6790 маната, унция палладия - на 4,0885 маната, до 2434, 9610 маната.
|
Название
|
09.08.2019
|
08.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2560.9395
|
2551.6490
|
Серебро
|
XAG
|
29.0480
|
29.1922
|
Платина
|
XPT
|
1473.6790
|
1472.1065
|
Палладий
|
XPD
|
2434.9610
|
2430.8725
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 9 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
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