Золото в Азербайджане подорожало

9 августа 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость золота в Азербайджане 9 августа возросла по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 9 августа подорожала на 9,2905 маната, составив 2560, 9395 маната, унция серебра подешевела - на 0,1442 маната, до 29, 0480 маната, унция платины подорожала на 1,5725 маната, составив 1473, 6790 маната, унция палладия - на 4,0885 маната, до 2434, 9610 маната.

Название

09.08.2019

08.08.2019

Золото

XAU

2560.9395

2551.6490

Серебро

XAG

29.0480

29.1922

Платина

XPT

1473.6790

1472.1065

Палладий

XPD

2434.9610

2430.8725

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 9 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

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