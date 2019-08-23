Золото и серебро в Азербайджане подешевели

23 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 23 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 23 августа подешевела на 8,6955 маната, составив 2541, 4235 маната, унция серебра - на 0,1041 маната, до 28, 8907 маната, унция платины подорожала на 17,8925 маната, составив 1460, 0195 маната, унция палладия - на 29,835 маната, до 2522, 8000 маната.

Название

23.08.2019

22.08.2019

Золото

XAU

2541.4235

2550.1190

Серебро

XAG

28.8907

28.9948

Платина

XPT

1460.0195

1442.1270

Палладий

XPD

2522.8000

2492.9650

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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