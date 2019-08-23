Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 23 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 23 августа подешевела на 8,6955 маната, составив 2541, 4235 маната, унция серебра - на 0,1041 маната, до 28, 8907 маната, унция платины подорожала на 17,8925 маната, составив 1460, 0195 маната, унция палладия - на 29,835 маната, до 2522, 8000 маната.
|
Название
|
23.08.2019
|
22.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2541.4235
|
2550.1190
|
Серебро
|
XAG
|
28.8907
|
28.9948
|
Платина
|
XPT
|
1460.0195
|
1442.1270
|
Палладий
|
XPD
|
2522.8000
|
2492.9650
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 23 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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