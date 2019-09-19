В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути

19 сентября 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылась пятая выставка товаров стран Шелкового пути, сообщает Trend в четверг.

На выставке представлена продукция сельского хозяйства, легкой промышленности, бытовая техника, строительные товары и др. Это товары производителей из провинций Шэньси, Аньхой, Хубэй, Суар и других регионов Китая.

Выставка будет проходить в течение двух дней.

Организатором выставки является Торгово-промышленная палата Азербайджана, исполнитель - бизнес-консалтинговая структура Huahe international.

(Автор: Матанат Насибова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Халаф Халафов: Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу
Политика 11:54
Российский дипломат Оксана Орлова воплотила свою любовь к Азербайджану в ярких картинах (ФОТО)
Культура 18 сентября 11:18
Продовольствие и спиртные напитки из Азербайджана продемонстрированы на выставке в Польше (ФОТО)
Бизнес 16 сентября 13:53
Красота Азербайджана в аэропорту Будапешта. Для всех пассажиров и жителей! (ФОТО)
Культура 12 сентября 15:37
На выставке-конференции в Будапеште встретились страны-участницы ССТГ (ФОТО)
ИКТ 11 сентября 17:33
Выставка сокровищ Тутанхамона стала самой посещаемой за всю историю Франции
Европа 4 сентября 09:51
Лента новостей
Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд
Бизнес 12:07
Очередное заседание комиссии по делимитации границы пройдет в Грузии - замглавы МИД Азербайджана
Политика 12:05
Азербайджан экспортировал в Грузию более 1 млн тонн природного газа
Энергетика 11:54
Халаф Халафов: Каспий соединяет не только близлежащие страны, но и Азию и Европу
Политика 11:54
Газахский цементный завод примет участие в церемонии награждения в Берлине (ФОТО)
Бизнес 11:39
ОАЭ присоединятся к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива
В мире 11:37
За последние 11 лет Азербайджан увеличил экспорт газа более чем в 5 раз
Энергетика 11:35
Добыча нефти в Азербайджане увеличилась более чем в четыре раза
Энергетика 11:21
В зале Арены гимнастики в Баку невероятно красиво - словенская гимнастка
Общество 11:09