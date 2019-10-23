Вице-президент РЗС: Азербайджан доказал, что умеет решать внутренние социально-экономические задачи

БАКУ/Trend/ - Азербайджан доказал, что умеет решать внутренние социально-экономические задачи. Об этом сказал на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, передает в cреду Trend с мероприятия.

По словам Корбута, предоставленная заместителем министра экономики Азербайджана информация о сборе 3,4 миллиона тонн зерна по итогам девяти месяцев 2019 года свидетельствует о существенном объеме работы, проделанной правительством Азербайджана.

Вице-президент напомнил аудитории, что в 1992 году объемы сбора зерновых в стране составляли всего 1,3 миллиона тонн. С тех пор урожайность выросла в 2,5 раза, притом, что отведенная под зерновые площадь изменилась незначительно. Результаты здесь весьма и весьма примечательны.

Хлеб составляет половину калорий рациона человека, и производство зерна, по словам Корбута, напрямую связано с динамикой уровня бедности страны. В связи с этим вице-президент Союза также довел до сведения аудитории, что за упомянутый период количество населения, живущего ниже черты бедности снизилось с двух миллионов человек до 200 тысяч человек, и это при том, что стандарты минимальной обеспеченности в рационе повысились с 2000 до 3000 килокалорий.

«Это огромная работа, которую провели в Азербайджане. Снижен уровень бедности до 200 тысяч из 10 миллионов населения, и это притом, что в стране имеется фактор беженцев и вынужденно переселенцев. Государство продемонстрировало, что умеет эффективно решать эту проблему», - сказал Корбут

Напомним, что в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция «Global Grain Outlook», организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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