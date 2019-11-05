Азербайджан значительно улучшил показатели по защите интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - По версии Всемирного экономического форума (ВЭФ), Азербайджан стал 30-й среди 141 страны мира по показателю «Защита интеллектуальной собственности» в рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности», сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Согласно отчету, расположившись на 30-ом месте, Азербайджан таким образом обгоняет такие европейские страны как Португалия (32 место), Чехия (34 место), Словения (38 место) и другие.

Также Азербайджан сумел обогнать по данному показателю всех стран-соседей. Так, Турция заняла 87 место, Россия – 90 место, Грузия – 94, а Иран – 136 место.

Как ранее отметил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде, Азербайджан набрал 70,4 балла по данному показателю, продвинувшись на шесть позиций. По его мнению, данные изменения — непосредственный результат проведения в стране комплексных мероприятий с целью развития экономики, совмещающих в себе знания и инновации.

Добавим, что первое место в рейтинге по данной категории заняла Финляндия, а на последнем (141 месте) - Венесуэла.

Напомним, в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, заработав дополнительные 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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