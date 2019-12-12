В ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" состоялось мероприятие, посвященное дню почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» состоялось мероприятие, посвященное 12 декабря - дню почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

Участники и гости мероприятия возложили венок к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в фойе административного здания корпорации, почтили его память.

Открывая мероприятие, во вступительном слове генеральный директор корпорации Камран Набизаде отметил, что великий лидер был олицетворением такие человеческих качеств, как мужество, искренность, решительность, мудрость, высокий интеллект. Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, мудрым лидером, прагматичным политиком и скромным, справедливым, чутким и отзывчивым человеком.

Генеральный директор подчеркнул, что в истории азербайджанского народа Гейдар Алиев занимает особое и исключительное место. Он является архитектором и основателем современного независимого Азербайджана, политиком мирового масштаба, единственным человеком, которого весь азербайджанский народ почитает как общенационального лидера.

Выступивший на мероприятии доктор экономических наук, профессор Зия Самедзаде отметил, что концепция независимой государственности, ставшая ярким выражением национального самосознания азербайджанского народа, на века связана с великим именем нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Говоря о памяти великого лидера, профессор Зияд Самедзаде подчеркнул, что именно эта выдающаяся личность, олицетворяющая спасение и развитие современного Азербайджана, навечно останется в памяти народа и истории.

Доктор философии по истории Джаби Бахрамов, выступая на мероприятии, отметил, что вся новейшая история Азербайджана, начиная с 1969 года и охватывая период более 30 лет, а также выдающиеся достижения во всех сферах жизни нашей страны связаны с мудрой политикой Гейдара Алиева и являются логическим результатом большой работы, осуществленной великим лидером, проводимой им миссией спасения и созидания, благодаря которой сегодня наш народ получил возможность жить в стабильном, сильном, демократическом и правовом государстве, где для счастливого будущего народа созданы все условия и обеспечены политическая и экономическая независимость.

В конце мероприятия был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

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