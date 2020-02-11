Микаил Джаббаров: В Азербайджане ускорены процессы по борьбе с теневой экономикой

БАКУTrend/ - В 2019 году в экономике Азербайджана были предприняты серьезные шаги по повышению уровня её прозрачности и по сокращению масштабов теневой экономики.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции на тему “Налоговые реформы: из тени к свету” министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в последнее время предпринимаются меры в плане построения прозрачных деловых отношений по схеме "государство-бизнес". Государством была заложена основа для новой трансформации данных отношений, введен мягкий налоговый контроль. Вместе с этим, применение новых механизмов налоговых льгот приводит к тому, что и сам бизнес, хотя и частично, выходит из "тени".

"В целом, позитивный подход делового сообщества к формату новых отношений еще раз доказывает правильность проводимой политики, а их прозрачность - безальтернативность" - сказал Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что налоговая система играет большую роль в экономическом регулировании и является важным инструментом одной из основных целей - развитие предпринимательства в контексте экономического развития страны в целом. Касаясь деловой активности и гибкости бизнеса, он подчеркнул, что большое количество малых и средних предприятий сегодня создает прочную основу для занятости и устойчивой экономики, что вновь показывает, несколько важно выводить экономику в условия высокой транспарентности.

Помимо этого, министр также поздравил работников налоговой системы с профессиональным праздником и отметил большую роль Президента Ильхама Алиева в развитии налоговой системы Азербайджана, посредством проводимых государственных программ, в рамках курса на экономические реформы в правительстве.

Отметим, что ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвященной итогам первого года осуществления "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах" однозначно заявил, что для выхода национальной экономики на новый, качественный уровень необходимо в первую очередь повысить эффективность борьбы с теневой экономикой.

В соответствии с данными, приведенными главой государства, благодаря реформам, осуществленным в этой области, в 2019 году налоговые и таможенные органы обеспечили поступление в бюджет свыше установленного прогноза более одного миллиарда манатов.

Напомним, сегодня проходит пресс-конференция на тему “Налоговые реформы: из тени к свету”. В мероприятии участвуют министр экономики Микаил Джаббаров, руководители различного уровня министерств экономики и налогов, Центрального банка Азербайджана.

Автор: Эльдар Джанашвили.