АПБ Азербайджана о новой Системе учета и идентификации животных (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) назвал новшества в Системе учета и идентификации животных

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в направлении создания этой системы предпринят ряд шагов: «В связи с этим создана Рабочая группа. Совместно со Всемирным банком подготовлено техническое задание программного обеспечения, и начался процесс закупа. Для поэтапного внедрения системы планируется выбрать Баку, Сумгайыт и Абшеронский район в качестве пилотного региона, провести там идентификацию скота и лошадей, а также учет предприятий, занимающихся производством и переработкой животноводческой продукции. В пилотном регионе 55 455 голов крупнорогатого, 145 305 голов мелкорогатого скота и 409 лошадей. В течение года планируется провести их идентификацию и учет»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан )