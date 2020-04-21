Анар Гасанов: Прибыль банка в первом квартале года – это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды

БАКУ/Trend - AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020-го года.

За квартал активы банка достигли 895,341 миллиона манатов. В конце первого квартала этого года чистый кредитный портфель банка составил 532,401 миллиона манатов. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 604,053 миллиона манатов. Стоит отметить, что 97,6% кредитов в первом квартале этого года выдано в манатах.

В первом квартале 2020 года AccessBank выдал кредитов на сумму 124,716 миллиона манатов, что на 26,472 миллиона манатов больше, чем в первом квартале прошлого года. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и 35% от всех микрокредитов выдаются бизнесам, занятым в сельском хозяйстве.

Депозитный портфель банка на конец марта составил 588,351 миллиона манатов.

Чистые процентные доходы банка в первом квартале 2020-го года составили 15,261 миллиона манатов, что на 50% больше, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года.

Читая прибыль банка в первом квартале 2020 года составила 2,475 миллиона манатов.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 79,411 миллиона манатов, превышая регулятивную норму (50 миллиона манатов) на 29,411 миллиона манатов.

На конец марта коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 50,98%, что выше нормы (30%) примерно в 1,7 раза.

Оставаясь лидером на рынке микрокредитования, AccessBank является банком, акционеры которого реализовали в прошедшем году самую большую рекапитализацию на рынке страны. Сегодня среди акционеров AccessBank-а такие ведущие международный финансовые институты, как Азиатский Банк Развития (ADB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Международная Финансовая Корпорация (IFC) и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды.

Комментируя финансовые показатели первого квартала, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов отметил: «Прибыль банка в первый квартал года –это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды. Мы понимаем, что развитие нашего банка напрямую зависит от экономической стабильности и уверенности наших клиентов. Сильный клиент означает сильный банк в то же время и сильный финансовый сектор в целом. Поэтому главной целью работы AccessBank-а остается всесторонняя поддержка микро, малого и среднего бизнеса, развитие которого является приоритетным для азербайджанской экономики. Возможно, в следующем квартале рынок ждет не самый легкий период, но мы уверены, что преодолеем все трудности вместе с клиентами. Мы будем продолжать поддерживать наших клиентов, успехом которых мы так гордимся».