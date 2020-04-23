AzerTelecom обеспечивает страну в условиях особого карантинного режима непрерывной интернет услугой

БАКУ/Trend - Компания “AzerTelecom” – магистральный интернет провайдер Азербайджана, соединяющий страну с международной сетью интернета, продолжает принимать все необходимые меры по обеспечению непрерывной и устойчивой интернет связи в условиях особого карантинного режима, принятого в стране в связи с пандемией коронавируса.

За последние дни, и на данный момент со стороны “AzerTelecom” не наблюдаются никакие трудности в предоставлении интернет и других телекоммуникационных услуг крупным интернет сервис провайдерам (ISP – internet service provider) и другим корпоративным клиентам, получающим от компании эти услуги.

Специалисты компании постоянно наблюдают за устойчивостью поступающих в страну магистральных каналов, а также за обеспечением безопасной передачи услуг в режиме 24/7 и проводят соответствующие меры по мониторингу и оценке ситуации.

Принимая во внимание переход многих услуг государственного и частного секторов на онлайн-режим, в условиях пандемии коронавируса, расширение использования цифровых услуг и, следовательно, увеличения трафика передаваемого по интернету, в сравнении с предыдущими периодами, компания принимает все необходимые меры по максимальному обеспечению устойчивости услуг, предоставляемых провайдерам. Также, компания регулярно контролирует, чтобы все резервное оборудование, необходимое для беспрерывного и устойчивого обеспечения интернет услуг постоянно было в рабочем состоянии.

“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. На данный момент, AzerTelecom осуществляет программу “Azerbaijan Digital Hub” (ADH) по трансформации Азербайджана в цифровой центр.