В Азербайджане создан благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - За первый квартал 2020 года общий объем операций в компании Alma Consulting относительно аналогичного периода прошлого года увеличился. Однако, компания не планирует на этом останавливаться и намерена увеличить число привлекаемых в Азербайджан иностранных инвесторов. Об этом сказал Trend исполнительный директор Alma Consulting Габиль Ахмедов:

"Наша компания, в рамках сотрудничества с EnterpriseAzerbaijan.com, реализует ряд проектов по привлечению иностранных инвесторов, а также участвует в создании «дорожных карт» - планов мероприятий, направленных на упрощение, удешевление и ускорение процедур ведения бизнеса в Азербайджане".

По словам директора, на данный момент правительство предпринимает ряд шагов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности энергетического сектора страны.

«Для улучшения инвестиционного климата в Азербайджане необходимо укрепить экономические факторы, в частности структуру экономики региона, сложившийся уровень инвестиционной активности, емкость существующего местного рынка, возможность перевода дивидендов за рубеж. Помимо этого, для улучшения инвестиционной привлекательности любой страны должны проводится кадровые реформы. Реализация этих реформ в Азербайджане начались еще в 2016 году под руководством Президента Ильхама Алиева и сегодня мы уже видим положительные результаты.

Ахмедов отметил, что благоприятный инвестиционный климат в значительной степени характеризуется качеством государственных процедур - от скорости регистрации предприятия до получения разрешения на строительство.

«Также важную роль для привлечения инвесторов играет стабильная судебно-правовая система, без которой ни один иностранный предприниматель не согласится инвестировать средства. В ненефтяном секторе наиболее активно иностранные инвестиции осуществлялись в развитие производственной и социальной инфраструктуры, городского хозяйства. Крупные инвестиции были осуществлены в строительство. В минувшем году в результате осуществленных в строительном секторе работ были сданы в эксплуатацию жилые дома, здания общеобразовательных школ, больницы, дошкольные учреждения и многое другое», - сказал он.

Как считает Ахмедов, Азербайджан достиг существенного прогресса в достижении наиболее благоприятного инвестиционного климата в стране. Кроме того, позитивным фактором является то, что руководство Азербайджана не останавливается на достигнутом и продолжает политику реформ, с целью достижения большей доступности ведения бизнеса в стране.

(Автор: Фидан Бабаева)

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