Азербайджанская солнечная электростанция станет четвертой самой крупной в странах Европы - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская солнечная электростанция станет четвертой самой крупной в странах Европы и бывшего СССР.

Об этом сказал Trend кандидат экономических наук, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

По его словам, развитие возобновляемой энергетики сегодня – не дань моде, а необходимое условие устойчивого развития страны: «Азербайджан, являясь одним из 25 ведущих производителей нефти и газа в мире, за годы независимости достиг серьезных успехов в энергетической сфере. Но, тем не менее, модель азербайджанской экономики коренным образом отличается от большинства других нефтедобывающих стран. Усилия руководства страны, направленные на развитие ненефтяного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата, модернизация промышленности, развитие регионов, способствовали обеспечению устойчивого экономического роста и созданию сбалансированной экономической системы в Азербайджане. При этом необходимо отметить, что альтернативная энергетика как нельзя лучше вписывается в данную концепцию. Азербайджан обладает значительным ветровым и солнечным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. Рост сектора ВИЭ создает особую высокотехнологическую нишу в национальной промышленности, что означает модернизацию промышленного производства, разработку инновационных технологий и создание новых рабочих мест. Еще одним неоспоримым преимуществом возобновляемой энергетики является экономия традиционных углеводородных ресурсов в рамках внутреннего потребления. Целенаправленные реформы, реализуемые в Азербайджане в сфере возобновляемой энергетики, направлены на расширение возможностей для альтернативных источников энергии, что включает в себя сооружение новых станций на основе ВИЭ, инфраструктурную адаптацию системы энергоснабжения к новым условиям, а также оптимизацию систем управления. По моим наблюдениям, министерство энергетики страны уделяет пристальное внимание этому направлению и предпринимает последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. Готовность сотрудничать с Азербайджаном выразили такие «корифеи» в области возобновляемой энергетики, как Total и BP. Норвежская компания DNV GL поможет создать в Азербайджане систему поддержки и правовую базу в секторе альтернативной энергетики.

С начала 2020 года было подписано два крупных контракта на осуществление масштабных проектов общей стоимостью 400 миллионов долларов. Одна из сделок была заключена с саудовской компанией ACWA на строительство ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт на берегу Каспийского моря на территории Хызинского и Абшеронского районов – самых ветреных в стране. Второй контракт подписали с расположенной в Абу-Даби компанией Masdar на строительство солнечной электростанции на 200 мегаватт неподалеку от поселка Алят. Подобные проекты известны как «grid scale», т.е. крупные национальные и региональные энергосистемы. Азербайджанская солнечная электростанция станет четвертой самой крупной в странах Европы и бывшего СССР. В целом, как ожидается, эти два проекта будут генерировать до 1,4 миллиарда киловатт⋅часов, что эквивалентно примерно пяти процентам энергетических нужд Азербайджана на сегодня. Долгосрочные стратегические планы Азербайджана направлены на наращивание доли ВИЭ в энергобалансе до 30% к 2030 году. При содействии Европейского банка реконструкции и развития Азербайджан планирует «аукционы возобновляемой энергии» с целью стимулирования частных инвестиций в новые проекты по использованию возобновляемых источников энергии».

Гулиев отметил, что по оценкам экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год: «При этом большие возможности имеются в сфере солнечной энергетики, потенциал которой оценивается на уровне 5000 мегаватт. Потенциал Азербайджана в области ветровой энергетики, в особенности в прибрежных районах, также достаточно высок и оценивается в 4500 мегаватт. Потенциальные возможности использования биомассы оцениваются в 1500 мегаватт, геотермальной энергетики – 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт приходятся на потенциал малых гидроэлектростанций».

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время руководство Азербайджана уделяет пристальное внимание всестороннему использованию потенциала ветровой энергетики: «Подписанное в 2017 году Президентом Азербайджана Распоряжение «О дополнительных мерах в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии» направлено, в частности, на повышение эффективности использования энергии ветра в стране, а также интеграцию ветроэнергетической сети в энергетическую систему республики. В качестве успешного примера использования ветроэнергетики можно привести Парк ветровой энергии в поселке Ени Яшма Хызынского района, включающий 20 силовых ветроустановок. Большой ветропотенциал имеют территории, расположенные на берегу Каспия. Как я уже отмечал, в начале 2020 года был заключен масштабный проект, предусматривающий сооружение на берегу Каспийского моря на территории Хызинского и Абшеронского районов ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт совместно с саудовской компанией ACWA».

Также он добавил, что технологическая модернизация завода по производству солнечных панелей компании Azguntex позволила наладить выпуск современных панелей за счет замены старых трехшинных моделей фотоэлектрических элементов на новые высокопроизводительные пятишинные элементы: «В результате энергомощность панелей увеличилась с 250 до 330 ватт. Такие панели вполне конкурентоспособны на мировом рынке и могут составить ощутимую долю экспорта Азербайджана».

По мнению эксперта, в первую очередь мировой тренд на декарбонизацию энергетики в рамках четвертого энергоперехода преследует цель защиты окружающей среды и минимизации выбросов СО2: «Развитие сектора возобновляемой энергии поможет Азербайджану выполнить свои обязательства по сокращению парниковых газов, взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату, которое страна подписала и ратифицировала. В настоящее время электроэнергетические мощности Азербайджана составляют 6650 мегаватт, при этом доля газа в производстве электроэнергии в 2019 г. оценивается в 92%. По данным министерства энергетики Азербайджана, страна потенциально может получать 23 тысячи мегаватт за счет энергии солнца, три тысячи мегаватт – ветра, и 700 – геотермальной энергии, в дополнение к трем тысячам, получаемым путем сжигания биомассы. В ноябрьском докладе Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) отмечается высокий потенциал возобновляемой энергетики в Азербайджане: «Несмотря на то, что сейчас страна опирается на нефть и газ, она обладает великолепными ветровыми и солнечными ресурсами, наряду со значительным потенциалом по осуществлению биологических, геотермальных и гидроэнергетических проектов». Однако развитие ВИЭ для Азербайджана означает не только защиту окружающей среды, но и сокращение внутреннего потребления природного газа. По оценкам минэнерго Азербайджана, ветровые и солнечные электростанции будут высвобождать около 300 миллионов кубометров газа в год, которые можно будет дополнительно экспортировать. Кроме того, как я уже упоминал, развитие ВИЭ представляет собой новую технологическую платформу, включающую инновационные научно-исследовательские разработки, новые рабочие места и, в итоге, значительный вклад в ВВП страны».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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